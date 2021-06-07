Подозреваемого в федеральном розыске задержали в аэропорту Благовещенска

Сейчас полицейские выясняют, не причастен ли подозреваемый к иным кражам Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчину, находившегося в федеральном розыске из-за серии карманных краж, задержали полицейские Благовещенска.

- В марте в дежурную часть отдела полиции с заявлением о хищении имущества обратилась 84-летняя жительница областной столицы. Пожилая женщина сообщила стражам правопорядка, что из кармана верхней одежды у нее пропал кошелек. Пропажу пенсионерка обнаружила в магазине при оплате продуктов, - сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области.

Сотрудники уголовного розыска установили круг подозреваемых – одного из них пенсионерка опознала по фотографии. Она вспомнила, что этот мужчина придержал дверь, когда она входила в магазин.

По факту кражи следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ. Тогда же было установлено, что подозреваемый покинул областной центр. Мужчину объявили в федеральный розыск.

- Несколько дней назад данного ранее судимого 42-летнего гражданина оперативники задержали в аэропорту, в тот момент, когда он вернулся в Благовещенск. Установлено, что задержанный причастен как минимум к семи кражам имущества пожилых амурчан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, - подытожили в пресс-службе.

Расследование продолжается. Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности задержанного.