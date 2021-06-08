В Приамурье коронавирусом заболели еще 23 человека

Пятеро амурчан переносят болезнь в форме пневмонии Фото: Правительство Амурской области

Сегодня, 8 июня, в Амурской области коронавирусом заболели 23 человека. Большая часть зараженных - 18 человек (78%) - переносит болезнь в форме ОРВИ. Остальные 5 (22%) болеют коронавирусом в форме пневмонии.

Темп прироста за последние сутки составил 0,1%, показатель заболеваемости - 2896,04 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом в Приамурье зарегистрировано 22 880 случаев заражения. На коронавирус обследовано 981599 человек, за минувшие сутки - 1 855.