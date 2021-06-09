У четверых амурчан, желающих работать в лагерях, выявили коронавирус

Желающих трудиться пришлось заменить Фото: архив

В Приамурье стартовала летняя оздоровительная кампания. Работать в этот период будут 288 оздоровительных организаций, из них 258 – с дневным пребыванием детей, 12 – загородных, одна санаторно- оздоровительная, 16 лагерей труда и отдыха и один палаточный стационарный лагерь. За лето планируется оздоровить 18693 детей.

Лагеря, открывшиеся в первую смену, получили санитарно-эпидемиологические заключения, сообщает амурское Управление Роспотребнадзора.

Перед началом работы лагерей специалисты провели обследование персонала. У пяти сотрудников из 583 выявлен нора-вирус, у четырех – коронавирус. Рни не были допущены к работе. Место этих сотрудников заняли амурчане из резервного персонала.

Перед началом летней кампании против гепатита А привито 662 сотрудника оздоровительных учреждений, против дизентерии Зонне – 641 человек, вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита прошло 1120 амурчан. Вакцинированы 81% лагерного персонала.

Перед началом работы лагерей проверены 67 поставщиков пищевой продукции. Небезопасной и фальсифицированной среди нее не выявлено.