Благовещенских родителей, чьи дети купаются без присмотра, могут наказать

За подобное нарушение родителям придется заплатить штраф Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В Благовещенске с 1 июня начались межведомственные профилактические рейды по водоемам городского округа. Специалисты администрации и полиции проверяют, безопасно ли организован отдых детей и подростков у воды.

Рейды проводятся с целью выявления несовершеннолетних, находящихся вблизи водоемов без сопровождения взрослых. Другими словами, купающиеся без присмотра дети могут оказаться в опасной для жизни и здоровья ситуации. Чаще всего дети идут купаться на берег Амура вдоль городской набережной. Сотрудники городской комиссии по делам несовершеннолетних отмечают, что это происходит, пока родители на работе. Особенно опасно, что в воду заходят и дети, которые не умеют плавать.

Специалисты беседуют с детьми, а родителей или иных законных представителей приглашают на заседание комиссии.

- За такое правонарушение ответственность несут родители по статье 5.35 кодекса административных правонарушений РФ в виде предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 рублей, – пояснили в городской КДН.

Вместе с тем, считает депутат Законодательного Собрания Амурской области Анатолий Фесенко, ответственность в этом случае измеряется отнюдь не деньгами.

- Незначительность штрафа может вызвать ложное ощущение несущественности ситуации с точки зрения родителей. Считаю, это крайне неверная позиция, поскольку цена в конечном счете измеряется совсем не деньгами. Необходимо постоянно объяснять детям опасность такого отдыха, быть на связи и знать, где находится сын или дочь. Лучший способ – самим организовать досуг своих детей. Спортивная секция, творческая студия, пребывание в пришкольном или загородном лагере займет свободное время, поможет ребенку правильно расставить приоритеты, ответственное относится к собственной жизни, – подчеркнул Анатолий Фесенко.

Профилактические рейды по популярным водоемам города будут проводиться ежедневно в течение всего лета.