В Приамурье выявили 39 случаев COVID-19

В стране под медицинским наблюдением остаются 580 264 россиянина Фото:@minzdravamur

14 июня в Приамурье зарегистрировали 39 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время эпидемии в Амурской области выявили 23 084 случая COVID-19. 22 424 человека выписали с выздоровлением, из них 35 - за последние сутки. Летальным исходом закончилось 296 случаев. Новых смертей не зафиксировано, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Так за последние сутки в стране выявлен 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах. За все время пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 5 222 408 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов достигло 4 809 647.

Под медицинским наблюдением остаются 580 264 россиянина.

Напомним, что в Амурской области начали работу летние детские лагеря. Перед началом работы учреждений сотрудники Роспотребнадзора провели обследование персонала. У пяти сотрудников из 583 выявлен нора-вирус, у четырех – коронавирус. Они не были допущены к работе. Их место занял резервный персонал.