В Архаре при пожаре погиб мужчина

Возгорание произошло ночью Фото: МЧС по Амурской области

В поселке городского типа Архара при пожаре было найдено тело мужчины. Об этом рассказали спасатели Амурской области.

Сообщение о возгорании бытового вагончика по улице Лесная поступило 14 июня в 2.35. На тушении выехало два караула пожарной части № 61 Архары противопожарной службы области – шесть человек и две автоцистерны.

По прибытию пожарные обнаружили, что вагончик горит изнутри открытым пламенем.

Профессионалы сразу же подали два ствола Б и через три минуты локализовали огонь. После ликвидации открытого горения было обнаружено тело мужчины.

В результате возгорания огнем поврежден вагончик изнутри по всей площади.