Впервые в истории Амурской области выпускник набрал 100 балов за ЕГЭ по профильной математике

Работу писал 1 951 выпускник Фото: Правительство Амурской области

Количество стобалльников Амурской области по итогам единого государственного экзамена продолжает расти. Сегодня, 21 июня, стали известны результаты экзамена по профильной математике.

Работу писал 1 951 выпускник, которым в течение 3 часов 55 минут нужно было выполнить 19 заданий разной степени сложности. Сделать это безукоризненно смогла выпускница лицея №6 города Благовещенск Анастасия Максимова.

- На ЕГЭ было достаточно комфортно, вся процедура проведения давно знакомая, и мне кажется, что для нашего поколения выпускников сдавать экзамен в какой-либо другой форме – это был бы настоящий стресс, – поделилась стобалльница. – В числе испытаний, которые я также сдавала, – русский язык, физика, впереди – информатика. По русскому уже знаю свой результат – 94 балла. Заработать 100 баллов на ЕГЭ мне помогли самоорганизация, школьные учителя и репетитор. Считаю, что набрать максимум на госэкзамене возможно и без репетиторов, но для этого школьники должны уделять много времени изучению предметов во внеурочное время.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике снизилось, число ребят, сдавших экзамен на 76 баллов и выше, выросло. Почти 100 баллов набрали два одиннадцатиклассника (из благовещенской гимназии №1 и лицея БГПУ).

В Приамурье уже больше 25 человек набрали 100 баллов за ЕГЭ, при этом еще все итоги неизвестны. Максимальные результаты ребята набрали по литературе, химии, русскому языку и профильной математике.

– ЕГЭ – прекрасная возможность проявить себя и поступить в лучшие вузы страны, но для нас, дальневосточников, это имеет и обратную сторону. Регион рискует потерять наиболее перспективных молодых людей. Чтобы замотивировать детей остаться в родном субъекте Правительством области разработана система мер поддержки как самих обучающихся, так и учебных заведений, которые есть в Приамурье. К примеру, в этом году для студентов, которые совмещают учебу с работой, учреждены губернаторские стипендии. Для комфортного обучения молодежи в области ведется работа по созданию проекта студенческого городка, который объединит ребят из амурских колледжей, расположенных в Благовещенске. Кампус предполагает не только спальные места, но и различные зоны для развития: площадку для занятия спортом, коворкинг, медиатеку, - прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Итоги следующих госэкзаменов – по истории и физике – станут известны не позднее 28 июня. Сегодня и завтра выпускники сдают ЕГЭ по иностранным языкам (устная часть). 24 и 25 июля запланировано испытание по предмету «Информатика и ИКТ».

Для уточнения необходимой информации о государственной итоговой аттестации, а также решения проблемных вопросов, касающихся проведения ГИА, в министерстве образования и науки Амурской области работает «горячая линия». Перечень контактов можно найти по ссылке.