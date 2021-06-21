За сутки в Приамурье коронавирусом заболели почти 60 человек

За сутки обследование на коронавирус прошли больше 2,3 тысяч человек Фото: Минздрав Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 58 новых случаев COVID-2019. У 40 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 18 – в виде пневмонии (31%).

За весь период пандемии зарегистрировано 23 403 случаев коронавируса.

Темп прироста за последние сутки – 0,2 %, показатель заболеваемости составляет 2993,30 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 009 990 человек, в том числе за последние сутки – 2 342.