Мальчик, выпавший из окна в Белогорске, находится в коме

Состояние малыша оценивается как крайне тяжелое Фото: Прокуратура Амурской области

По факту падения малыша из окна пятого этажа в Белогорске проверку начала прокуратура.

Известно, что ребенок находился в гостях у своей бабушки. На кухне он облокотился на москитную сетку и выпал из открытого настежь окна. В настоящее время мальчик находится в коме, его состояние крайне тяжелое.

Семья пострадавшего является благополучной, на учете в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних не состоит, в ней воспитывается трое несовершеннолетних детей.

Прокурора Белогорска выясняет обстоятельства произошедшего, а также контролирует доследственную проверку, организованную по этому факту следователями.

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