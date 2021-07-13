Коронавирус 13 июля нашли у 121 жителя Амурской области

Свободный - на втором месте по числу заболевших за последнюю неделю. Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области во вторник, 13 июля, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

- У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 37 – в виде пневмонии (30%), у 1- в бессимптомной форме (1%), - подсчитали в ведомстве.

Всего с начала пандемии в Приамурье выявили уже 25 423 случая COVID-19. При этом в регионе провели уже более 1 миллиона обследований на коронавирус. За последние сутки обследовали 2 913 человек.

Ранее сообщалось, что за неделю в Амурской области коронавирусом заболели почти 700 человек. Из них 196 случаев зарегистрировали в Благовещенске, 87 – в Свободном, 54 – в Тынде, 50 – в Зее, 41 – в Белогорске. Это пятёрка лидеров по уровню заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Приамурье.