Семьи погибших в ДТП с поездами получат по 5 миллионов рублей

В столкновении погибли четыре человека Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Семьи погибших в результате лобового столкновения поездов в Амурской области получат выплаты размером в 5 миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе компании «Эльгауголь».

Выплаты обеспечит руководство. Семьи погибших получат по 5 миллионов рублей, пострадавшие – по 1 миллиону рублей.

- Вся команда Эльгинского угольного комплекса выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Руководство проекта обеспечит всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших, а также гарантирует материальные выплаты для организации траурных мероприятий и денежные компенсации. Семьи погибших получат выплаты в размере 5 млн рублей каждая. Пострадавшим будет направлено по 1 млн рублей, – говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 17 июля на 51-м км от станции Верхний Улак. Два грузовых поезда столкнулись друг с другом. Три человека получили травмы средней степени тяжести. Четверо погибли. Их тела спасатели доставали из-под искорёженного металла в течение нескольких дней. 19 июля аварийно-спасательные работы были завершены. Спасатели вернулись на место дислокации.