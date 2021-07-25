По делу об избиении амурского министра задержан подозреваемый

Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается

В амурском следственном управлении приняли к расследованию уголовное дело по умышленному причинение тяжкого вреда здоровью скончавшегося вчера министра цифрового развития Приамурья Александра Курдюкова.

Первоначально дело возбуждала полиция, но прокуратура позже передала его следователям.

- По данным следствия, вечером, 17 июля, в компании отдыхающих граждан в пансионате в пригороде Благовещенска между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого один нанёс телесные повреждения другому, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь, - сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Алексей Лубинский. - В настоящее время по подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.