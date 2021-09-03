Еще 122 человека заболели коронавирусом в Амурской области

Показатель заболеваемости составляет 4128,43 на 100 тысяч населения

За минувшие сутки диагноз «коронавирус» поставили еще 122 амурчанам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 78 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (64%), у 44 – в виде пневмонии (36%).

Темп прироста за последние сутки остался тем же – 0,4%.

03.09.2021 в Амурской области выявлено 122 новых случаев COVID-2019. Темп прироста за последние сутки – 0,4 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 32 278 случаев, показатель заболеваемости составляет 4128,43 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 1 210 249 человек, в том числе за последние сутки – 2 931.