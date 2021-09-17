В Тынде уже включили отопление

Благовещенские управляющие компании готовят к отопительному сезону 1225 многоквартирных домов Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В столице БАМа включили отопление. Об этом на своей странице в инстаграм рассказал мэр города Марина Михайлова.

По словам градоначальницы, подано теплоснабжение в детсады, школы и больницу. Это было сделано вчера, 16 сентября.

Нормативной температуры для подачи тепла в дома нет еще неделю, сообщила мэр. Но по многочисленным просьбам горожан многоквартирные жилые дома к отеплению подключат завтра утром, 18 сентября.

Напомним, Готовность к зиме ТЭЦ, котельных, инженерных сетей и жилищного фонда обсудили в Благовещенске на заседании КЧС в среду, 15 сентября. В настоящее время в городе создаются запасы топлива. На Благовещенской ТЭЦ на данный момент запасы угля выше нормативных на 53 % (433 тысячи тонн). На котельных города запасы топлива также превышают нормативный показатель – на 26 % (62,5 тысячи тонн).

Благовещенские управляющие компании готовят к отопительному сезону 1225 многоквартирных домов. По данным на 15 сентября, специалисты подготовили системы отопления в 1221 доме. В целом готовность жилищного фонда к зиме оценивается на 98,2%.