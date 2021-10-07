В селе Стойба Селемджинского района появился скоростной интернет

В селе проживает более 600 человек, для которых стабильный интернет на скорости до 100 Мбит/с значительно упростит работу Фото: Олег ЗОЛОТО

МТС подключила в Амурской области к высокоскоростному мобильному интернету село Стойба Селемджинского района. Для запуска 4G задействованы линии связи, которые оператор построил для доступа в интернет социально-значимых объектов региона по нацпроекту «Цифровая экономика».

В селе проживает более 600 человек, это люди разных возрастных категорий и интересов, для которых стабильный интернет на скорости до 100 Мбит/с от компании МТС значительно упростит работу, учебу и позволит разнообразить досуг. Теперь абоненты могут быстро загружать интернет-сайты и сервисы, документы на портал государственных услуг, вести деловую переписку по электронной почте и в мессенджерах, общаться по видеосвязи, удаленно работать и учиться, смотреть фильмы.

- Потребность в связи большая: через Стойбу на прииски едут работники компании «Петропавловск», Маломырского рудника, Минприроды наводит порядок в районах золотодобычи, связь им нужна для проведения экспертиз, отправки информации и фото. Через Стойбу пролегает путь также в Ольгинск, Огоджу, Токур, Коболдо, Златоустовск. Важен интернет для самих жителей: теперь мы «большой земле». Возможно, кто-то из сельчан откроет свое дело, используя мобильный интернет, — рассказал глава села Стойба Алексей Даниленко.

Тем временем, все больше отдаленных сел региона обеспечиваются связью четвертого поколения, не смотря на особенности климатических условий и сложный рельеф местности, который зачастую затрудняет передачу сигнала.

- Приятно видеть результаты реализуемых национальных проектов, – отметил исполняющий обязанности министра цифрового развития и связи Денис Земнухов.