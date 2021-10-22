Ночной клуб Благовещенска заплатит крупный штраф за отказ пустить инвалида в ночной клуб

Мужчина поблагодарил благовещенцев за поддержку Фото: @tarolog28

За отказ пустить инвалида в заведение ночного клуба руководство заведения привлечено к административной ответственности. Права пострадавшего жителя областной столицы Александра Блохина защитило региональное управление Роспотребнадзора.

Напомним, случай произошел 17 апреля этого года. Парень пришел на день рождения своей подруги, но попасть в заведение не смог – его не пустили из-за инвалидности.

Роспотребнадзор провел административное расследование. Руководство клуба привлекли к ответственности и назначили ему штраф в размере 150 000 рублей. Правда, с приговором в компании не согласились и попытались его обжаловать, ссылаясь на то, что парень был в спортивной одежде, а это явное несоблюдение дресс-кода заведения.

- Доводы были опровергнуты в судебном заседании Управлением Роспотребнадзора, представившим фотографии, размещенные в социальной сети на официальной странице заведения, из которых следует, что заведение не предъявляет подобных требований к форме одежды ко всем своим потребителям, - отметили в управлении.

Кроме того, в тот же день в заведении находились другие посетители в спортивной одежде.

- Управлением Роспотребнадзора был доказан факт отказа гражданину в оказании услуги по причине его инвалидности, который воспринят им как демонстрация преимущества других людей, не имеющих ограничение жизнедеятельности, - подчеркнули в ведомстве.

Судом вынесено решение об отказе в удовлетворении заявления компании об оспаривании постановления. Решение суда вступило в законную силу.

Кроме того, в Благовещенском городском суде находится на рассмотрении иск Роспотребнадзора в защиту прав Блохина о взыскании компенсации морального вреда.

Сам же Александр на своей странице разместил публикацию, в которой рассказал о победе и поблагодарил всех за поддержку.

- Спасибо большое за поддержку и помощь, кто мне помогал в данном деле. Это не моя победа это наша всеобщая победа над несправедливостью, - написал благовещенец.