В минобре разъяснили работу амурских учреждений образования в нерабочие дни

В ведомстве предложили поощрить тех сотрудников дежурных групп, кто будет работать в выходные Фото: Министерство образования и науки Амурской области

В министерстве образования и науки Амурской области дали дополнительные разъяснения по работе детских садов, школ, организаций дополнительного образования и колледжей в грядущие выходные.

По информации пресс-службы минобра, принимать в дежурные группы будут не всех детей, а только тех, чьи родители в период локдауна находятся на работе.

- При поступлении каждого ребенка родители указывают место своей работы, и если это полиция, МЧС, аптеки, больницы и другие места, кто не выходит на каникулы, то ребенка примут. В противном случае родителям предлагается провести выходные со своими детьми, - сообщают в ведомстве.

Подумали в министерстве и о различных жизненных обстоятельствах. В таком случае решать вопрос мамам и папам предстоит индивидуально с администрацией детского учреждения. В ведомстве же предложили поощрить тех сотрудников дежурных групп, кто будет работать в выходные.

В школах, в которых дети учатся по четвертям, рекомендовано внести изменения в график каникул и перенести их на неделю, объявленную нерабочей по всей стране. Учреждения, работающие по триместрам, уже провели каникулы для детей. Педагогам этих школ нужно скорректировать учебные программы так, чтобы дети безболезненно успели освоить все запланированное на год, и при этом не допустить снижения качества образования.

- Механизмов для этого много, педагогам они известны. В противном случае за помощью можно обратиться к специалистам Амурского областного института развития образования, - подчеркивают в минобре.

Организации дополнительного образования в период выходных работать не будут. По возможности в ряде таких учреждений планируется организовать удаленные занятия.

Руководству колледжей, подведомственных региональному Минобрнауки, предоставлено право выбора: либо организовать учебный процесс с применением дистанционных технологий, либо скорректировать учебный процесс студентов с учетом выхода на каникулы.