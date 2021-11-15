В полиции рассказали о втором погибшем в ДТП под Архарой

На месте работала следственно-оперативная группа Фото: @dtp_blg

Стало известно, что во вчерашнем ДТП под Архарой погибли два человека. Ранее сообщалось только об одном летальном исходе.

Напомним, авария произошла 14 ноября в 15.00 на автодороге в Архаринском районе. Столкнулись автомобили Toyota Allion, Honda Civic и грузовик Scania. В результате погибли 25-летний водитель Honda и его пассажирка того же возраста.

- На месте работала следственно-оперативная группа МО МВД России «Бурейский» и дежурный караул пожарной части № 61 п. Архара противопожарной службы Амурской области. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, – отметили в пресс-службе полиции Амурской области.