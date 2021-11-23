Новый мобильный пункт вакцинации заработал в Благовещенске в отделении ПФР

В ПФР прививают и от коронавируса, и от гриппа Фото: Ксения Высотина

В Благовещенске 23 ноября открыли новый прививочный пункт – вакцинироваться от коронавируса и гриппа теперь можно в отделении Пенсионного фонда РФ по улице Василенко, 20. Как будет работать пункт, рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области.

По графику работы, опубликованному министерством, привиться в отделении ПФР можно будет с понедельника по пятницу, с 10.00 до 14.00. Удобно, что бригада будет работать в обеденное время – возможно, это побудит сотрудников близлежащих учреждений сделать прививку.

Чтобы пройти вакцинацию, потребуются документы – копии паспорта, полиса ОМС и СНИЛС. Это правило касается всех существующих прививочных пунктов, как мобильных, так и расположенных в поликлиниках города.

Напомним, помимо отделения ПФР, в Благовещенске открыты пункты в Общественно-культурном центре, торговых центрах «Острова», «Мега», «Флагман» и «Универмаг», а также на городской флюоростанции, в областном перинатальном центре и на базе женской консультации №2. В последних двух точках прививку могут сделать беременные амурчанки, срок при этом должен составлять не менее 22 недель.

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