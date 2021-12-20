Жители Свободного обвинили погорельцев в том, что они выкидывают пожертвованные вещи

Фото: @svbstar

В социальных сетях Свободного распространились фотографии, на которых дети выбрасывают в мусорный контейнер одежду. Жители города заверяют, что на кадрах – семья погорельцев, которые не так давно потеряли в пожаре дом, а вещи, которые они выкидывают, пожертвованы им неравнодушными амурчанами.

Автор фотографий даже разобрал мусор и увидел, что в нем лежат рюкзак, футболки, джинсы и штаны. Люди же возмутились такому поступку и отметили, что именно поэтому никому не помогают. Кто-то попытался выступить на сторону погорельцев, выразив мнение, что одежда могла быть плохого качества или неподходящая по размеру.

Мама семьи отреагировала на обвинения в свой адрес, оставив несколько комментариев.

- Я выкинула свои вещи старые, из своего дома, которые даже отстирать не удалось от копоти. Я имею полное право выкинуть свои вещи. То, что отдавали люди, лежит у меня в кладовке, а то, что можно носить сейчас, зимой, лежит в шкафу, - высказалась Лариса.

Также она показала на видео кладовку, в которой лежат сумки и пакеты. Они забили помещение почти полностью. Кроме того, амурчанка даже поблагодарила всех, кто помог им в трудной ситуации.