В Благовещенске возобновляют работу пункты вакцинации

Вакцины в области достаточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В амурской столице возобновляют работу мобильные пункты вакцинации. Выездные бригады медиков готовы сделать прививки всем желающим в ОКЦ, ТЦ «Самбери», «Мега» и Универмаге. В минздраве Амурской области отмечают, что пока в регионе нет подъема заболеваемости, есть возможность задействовать в этой работе кадровый потенциал. Вакцина также есть в достаточном количестве. Об этом на заседании оперштаба рассказала министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Сейчас в Приамурье полный курс вакцинации прошло 72,5% подлежащего населения. От совокупного взрослого населения процент охвата составляет 58%. С 4 января в регионе вакцинировались 6708 человек, 3669 человек - ревакцинировались.

- В приоритете у медиков - ревакцинация. Ее должны пройти все, кто впервые привился от коронавируса или перенес это заболевание более полугода назад. Акцент сейчас делается на ревакцинации медработников и лиц, которые находятся в учреждениях социальной защиты, - отметил губернатор Василий Орлов.

В Амурской области достаточный запас вакцины против COVID-19, на сегодняшний день он составляет 132 600 доз.

- Ряд медицинский организаций уже полностью реализовали вакцину «Спутник Лайт». Поставок мы в ближайшее время не ожидаем. Поэтому рекомендуем использовать для ревакцинации «ГамКовидВак». Особенно это касается лиц из группы риска, с сопутствующими патологиями - сахарный диабет, онкопатология в стадии ремиссии и других, - сообщила Светлана Леонтьева.

При этом пункты вакцинации были закрыты недолго. в конце декабря сообщалось о завершении их работы. Тогда Леонтьева говорила о резком снижении темпов вакцинации, в том числе в мобильных пунктах, где ежедневно прививаются единицы горожан.