В Благовещенске наконец-то завели уголовное дело по ДТП, в котором пострадала девушка-подросток

Фото: РУКАВИЦЫН Олег

В Благовещенске спустя почти четыре месяца после аварии, в которой пострадала юная благовещенка, все же завели уголовное дело. несколько часов назад мы писали ее историю, уточняя, что по ДТП все еще проводится доследственная проверка.

Кратко напомним историю Кристины: 1 июня ее сбила машина, когда девочка переходила дорогу на зеленый. В итоге она получила серьезные травмы – перелом височной кости и разрыв барабанной перепонки.

После публикации истории девушки прокуратура начала проверку. Несколько часов – и уже известны результаты. В пресс-службе надзорного органа рассказали, что один из сотрудников полиции отказал в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления». Этим самым он нарушил закон.

Прокуратура направила в отдел полиции требование об устранении нарушений и возбуждении уголовного дела. Требование удовлетворили.

В УМВД Амурской области рассказали, что следователь возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Специалисты планируют провести судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы. Процесс контролирует прокуратура. Водителя пока привлекли к административной ответственности.

На произошедшее отреагировала и и уполномоченная по правам ребёнка Наталья Третьякова:

- Сообщение от мамы пострадавшей мне пришло только в минувшую пятницу. Я направила письмо в адрес начальника городской полиции, указав все тревожащие факты. Такая травма и такая задержка расследования – это просто ужасно. К сожалению, контроль за правоохранительными органами не в моей компетенции, но мы предлагаем пострадавшей сопровождение и необходимые консультации в дальнейшем расследовании, судах, если нужно – получении моральной компенсации.

Теперь остается только ждать результатов расследования. Надеемся, что Кристина и ее мама добьются справедливости.