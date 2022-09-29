Закончить ремонт на участке Кантемирова-Институтской в Благовещенске обещают к середине октября

Фото: администрация Благовещенска

Водовод на перекрестке Кантемирова-Институтская в Благовещенске отремонтируют только в середине октября. Администрация города озвучила конкретную дату: 15 октября.

Сейчас перекресток открыт для движения, перекрыть его планируют на неделю позже. Напомним, ранее его собирались закрыть во вторник, 27 сентября, но случится это 4 октября. Для переноса сроков есть несколько причин.

Во-первых, отмечают в пресс-службе администрации города, на этом месте обнаружили порыв. Во-вторых, движение по Игнатьевскому шоссе и так затруднено из-за ремонта. К тому же, перекресток Дьяченко - Игнатьевское шоссе планируют частично открыть к выходным, так что Кантемирова – Институтскую можно перекрыть позже.

На место выехал мэр города Олег Имамеев. Глава Благовещенска заявил, что работы нужно закончить максимально быстро, чтобы не оставить людей без горячей воды. Подрядчик же пообещал, что отсрочка по ремонту никак не повлияет на горожан. Все работы закончат 15 октября, как и планировалось по графику.

За весь период ремонта в микрорайоне заменят 700 метров ветхого водовода. Сейчас общий износ сети здесь составляет 90%.

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