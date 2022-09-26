Временные неудобства: один из перекрестков перекроют из-за ремонта водопровода в Благовещенске

Перекресток перекроют с 27 сентября по 4 октября Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Администрация Благовещенска предупредила жителей города о закрытии для автомобилистов и общественного транспорта перекрестка улиц Институтской и Кантемирова. На данном участке будут проводиться работы по замене изношенного водопровода.

Эта временная мера изменит пути следования автобусных маршрутов.

Так, автобусы 36, 36 (О) и 44 проследуют по Воронкова - Василенко - Институтской - Студенческой - Игнатьевскому шоссе - Мухина и вернутся на маршрут.

Изменится схема движения автобусов 2, 2Кт, 4 и 12. Они будут двигаться по Институтской - Студенческой - Игнатьевскому шоссе - Дьяченко - Институтской - Новотроицкому шоссе - Калинина - далее по маршрутам.

Автобусы 24 и 25 также изменят привычное следование: Тепличная - Воронкова - Студенческая - Игнатьевское шоссе - далее по привычному пути следования.

Маршрут 30 проследует по Воронкова - Студенческой - Игнатьевскому шоссе - Дьяченко - Институтской - Новотроицкому шоссе - Калинина - далее по маршруту.

Автобусы 38 и 38А повезут пассажиров по Мухина - Игнатьевскому шоссе - Василенко - Институтской - Студенческой - Игнатьевскому шоссе - Дьяченко - Институтской - Текстильной - возврат на привычный маршрут.

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