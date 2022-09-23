Отопление в квартирах будут подключать поэтапно в Благовещенске

Схема подключения отопления в Благовещенске Фото: пресс-служба АО ДГК

Энергетики из ДГК опубликовали схему начала запуска централизованного отопления. Подача тепла будет проводиться поэтапно и займет четыре дня. Первыми нагреются радиаторы в детских садах, школах и медицинских учреждениях. После этого тепло придет в дома и на предприятия.

- Поэтапный запуск делается для того, чтобы не допустить внештатных ситуаций и разбалансировки гидравлических режимов, а также излишне не нагружать теплотрассы, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании.

Согласно схеме, с 26 сентября отопление дадут в Центральном районе от Нагорной до Островского. На второй день подключат потребителей от Больничной до между Пролетарской и Горького до Островского. А также от Островского до Лазо. В третий день будут подключены жители Северо-Западного района от Студенческой до Лазо и от Тенистой до Горького. Также начнет поступать тепло жителям Микрорайона №2, Микрорайона №3, Микрорайона Тепличный и Плодопитомника. Завершит запуск систем отопления подключение жителей домов Северного района от Василенко до Политехнической между Игнатьевским шоссе и Воронкова. Подключать сети планируется с 8 до 20 часов.

Напомним, ранее на заседании антикризисного штаба губернатор Амурской области Василий Орлов дал поручение главам муниципалитетов рассмотреть возможность начал отопительного сезона раньше установленного срока. Инициативу поддержал мэр Благовещенска Олег Имамеев, заявив, что старт отопительному сезону дадут 26 сентября.

Однако администрация города обратила внимание на то, что тепло в домах появится не сразу. Для того, чтобы тепло дошло до квартир, может понадобиться несколько дней.

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