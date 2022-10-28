В Амурской области умные вещи стали больше общаться

Наличие стабильной связи – важное условие функционирования умных систем Фото: Андрей Попов, Shutterstock

С начала года в регионе на 10% выросло количество умных устройств, а мобильный трафик, который на них приходится, увеличился сразу в 3,5 раза. Чаще всего обмениваются данными системы для охраны дома, сигнализации, умные розетки, выключатели, а также шлагбаумы и ворота.

Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды –ежемесячно на терминалы поступает свыше 50 тысяч задач от пользователей. Этого хватит, например, чтобы скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа Льва Толстого «Война и мир», а также поделиться впечатлениями от произведения.

Рост спроса на умных помощников связан с тем, что жители региона все более осознанно подходят к вопросам энергопотребления, безопасности квартир, загородных домов и машин. Чаще всего специалисты оператора фиксируют этот тренд в крупных городах – Благовещенске, Белогорске, Свободном, Зее и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная сеть обеспечивает работу передающих модулей.

Наличие стабильной связи – важное условие функционирования умных систем в области. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено, в том числе, и на обеспечение надежной работы тысяч устройств для улучшения качества жизни абонентов. В этом году МегаФон модернизировал сеть и запустил базовые станции в 14 населенных пунктах Амурской области. Обновление инфраструктуры связи прошло в городах Благовещенск, Циолковский и Тында, селах Чигири, Тамбовка, Серышево, Белогорье, поселках Прогресс и Талакан и других.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Амурской области также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 км и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%.