В Приамурье круглосуточно убирают снег и отменяют автобусы

Снегоуборочная техника трудится на дорогах области без устали

На борьбу с гололёдом на Амурской области дорогах направили больше 150 единиц техники.

Так, в Благовещенске работы по уборке улиц идут в круглосуточном режиме. Сегодня сотрудники ГСТК убирают снег в центре города и микрорайоне.

Как и прогнозировали амурские синоптики, в область пришёл снежный циклон. Он прибавил работы службам Благовещенска - на дорогах трудятся десятки рабочих.

Специалисты ГСТК, привлеченные на уборку Благовещенска от снега, продолжают устранять последствия снегопада. Сегодня, 20 ноября, сотрудники комплекса очищают тротуары, подходы к пешеходным переходам и остановки по улицам Ленина, Зейской, Калинина, Амурской, 50 лет Октября и Горького. Работы ведутся и в микрорайоне - на Студенческой и Воронкова.

Спецтехника очищает и посыпает противогололедным материалом проезжую часть по городу. Те же работы ведутся в близлежащих посёлках - Белогорье, Аэропорту и Новом.

Борьба со снегом и гололёдом идёт и в Белогорске. Циклон накрыл город в ночь на 20 ноября. К утру там выпало почти 10 мм при месячной норме ноября 16 мм.

На расчистке остановок, лестниц, подходов к пешеходным переходам, тротуаров работает 29 человек, рассказал мэр Белогорска Станислав Мелюков. Власти добавили, что держат ситуацию с очисткой улиц на контроле. Работы ведутся круглосуточно.

Убирают снег и на региональных дорогах. По сообщению областного минтранса, рабочие чистят участок 128 км трассы Благовещенск - Свободный и дорогу «Обход г. Свободный».

В ведомстве добавили, что всего на борьбу с последствиями снегопада в Приамурье направили свыше 150 единиц техники. По регламенту в первую очередь обрабатываются основные магистрали, затем - второстепенные направления.

Из-за непогоды в регионе пришлось отменить несколько междугородних маршрутов. Среди них рейсы №502 «Благовещенск - Белогорск» (10:10, 14:00, 19:20), №608 «Благовещенск - Магдагачи» (15:40), №614 «Благовещенск - Соловьевск» (19:05), №700«Благовещенск - Хабаровск».

Также 20 ноября приостановлена работа общественного транспорта в Шимановске.

- Движение маршрутов приостанавливается только на сегодняшний день. Горожан просят с понимаем отнестись к ситуации, - сообщили в Telegram-канале мэрии.