Анализ «больших данных» поможет создать новый туристический кластер в России

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Сервис оценки ключевых показателей развития региона — «Аналитика городской среды» — помогает в изучении ежедневных миграционных потоков жителей из одного района в другой. На основе этих данных формируется объективная картина потребностей города, что помогает составить программу оптимизации объектов транспортной инфраструктуры региона.

«Современные технологии обработки больших данных позволяют принимать эффективные решения как в бизнесе, так и в управлении регионами. Компании на их основе развивают сферу гостеприимства, привлекая новых туристов, совершенствуют транспортную и социальную инфраструктуру. Мы реализуем такие проекты с 2020 года, в нашем портфеле их уже несколько десятков. Возможности наших аналитических сервисов постоянно расширяются», — говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

На основе сервиса «Цифровой туризм» проводится оценка туристических потоков в регионе, популярных локаций и составляется портрет путешественника и его поведенческий профиль.

С помощью обезличенной информации о передвижениях абонентов выявляются самые востребованные направления, основные часы активности и наиболее загруженные участки маршрутной сети. Сервисы полностью соответствуют закону о защите персональных данных, работают только с агрегированными данными и входят в реестр российского ПО.

Отметим, что одним из последних примеров внедрения данных МегаФона стал проект в Мурманске. При помощи цифровых решений «Цифровой туризм» и «Аналитика городской среды», правительство области приняло решение о создании нового туристического кластера и проектов по модернизации дорог.