Исследование: как изменились цифровые привычки жителей Амурской области

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Жители Амурской области в этом году стали больше читать книги в онлайн-формате, пользоваться китайскими гаджетами и общаться в Telegram. Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и рассказали, как изменились мобильные привычки в регионе.

Все в онлайн

Интернет-трафик абонентов оператора в области за год увеличился на 20%. При этом мужчины погружаются в онлайн чаще и скачивают на 5% больше женщин. Любимые дни для серфинга в Сети – воскресенье, а вот в понедельник представители обоих полов переключаются с интернета на работу.

Алло, говорите!

Ежедневно абоненты МегаФона из Амурской области проговаривают более 1,3 млн минут. Пик общения приходится на пятницу – именно в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом почти 65% всех звонков совершают жительницы региона, которые также активнее пользуются технологией VoLTE, обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Закономерно, что абсолютное большинство разговоров проходит в пределах России, а в зарубежные страны чаще всего звонят собеседникам из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Китая.

Фантастика и сериалы

Жители Приамурья стали больше читать в электронном формате. Трафик на популярные ресурсы, где можно познакомиться с литературными произведениями российских и зарубежных авторов, увеличился на 37%. А вот интерес к онлайн-кинотеатрам вырос всего на 6% – возможно это связано с сокращением объема зарубежного контента и также снижением числа «громких» премьер в этом году.

Китайские гаджеты в тренде

В области по-прежнему не угасает интерес к гаджетам китайских брендов. Так, например, число аппаратов Honor в сети увеличилось почти в 5 раз, Tecno – в 2,5 раза. Наиболее часто жители региона выходят в интернет со смартфонов Samsung, Xiaomi и Huawei. Число поклонников iPhone при этом практически не изменилось.

В регионе заметно снижается число кнопочных телефонов, которые используются только для звонков – за год их стало меньше на 19%. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, сельчане быстро осваивают цифровые возможности и переходят на смартфоны.

Для того, чтобы абоненты могли по максимуму использовать возможности своих гаджетов, МегаФон модернизировал инфраструктуру и запустил новые базовые станции в Амурской области. Улучшения провели в 14 крупных городах и небольших населённых пунктах – на территории, где живет свыше 130 тысяч человек. В том числе 4G впервые появился в населенных пунктах Тахтамыгда (Сковородинского района), Муравьевка, Лермонтовка и Николаевка (Тамбовского района), жителям которых теперь доступны все современные технологии сети МегаФона.