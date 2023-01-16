Амурчанин-герой СВО стал персонажем графической новеллы

Фото: героиспецоперации.рф

Студенты факультеты анимации университета «Синергия» создали графические новеллы о героях специальной военной операции на Украине. Один из них - уроженец Благовещенска Андрей Иванов.

История Андрея Андреевича Иванова стала частью проекта «Герои спецоперации». Описание подвига амурчанина и графическую новеллу о нём любой желающий может прочесть на официальном сайте проекта героиспецоперации.рф. Всего сейчас на нём опубликованы 24 новеллы, но организаторы проекта планируют рассказать о жизни и службе ещё 151 военнослужащего.

На сайте проекта можно прочитать, что Андрей Иванов родился в Благовещенске в 1989 году. Окончив гимназию, поступил в Дальневосточное высшее командное училище им. К. К. Рокоссовского, далее проходил службу во Владивостоке. Участвовал в военной операции в Сирии в 2015 году, а в 2022-м отправился на Украину. Во время СВО Андрей Иванов совершил подвиг: уничтожил танк, пять беспилотников, два БМП и четыре огневые точки противника.

Сам амурчанин героически погиб. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Андрею Иванову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Именем Героя названа одна из аудиторий в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище им. К. К. Рокоссовского. Также имя Андрея Иванова присвоили гимназии №25 в Благовещенске, в которой он когда-то учился.

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