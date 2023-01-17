Междугородние автобусы в Магдагачинском районе Приамурья отменили в связи с аномальными морозами

На таком морозе автобусы могут встать посреди трассы. Фото: администрация Магдагачинского района

В Магдагачинском районе Амурской области временно приостановили междугородние автобусные рейсы. Все по вине аномальных морозов, которые установились в регионе с 16 января и продлятся, по прогнозам, до конца текущей недели.

О приостановке регулярного межмуниципальногоа автобусного сообщения проинформировали в администрации Магдагачинского района. Там с 17 по 22 января не будут ездить автобусы по направлениям: Гонжа, Гудачи, Сиваки, Ушумун, Чалганы, Черняево, Тыгда.

Как пояснили в администрации, решение продиктовано аномальными холодами, сильными морозами и гололедицей на дорогах.

- Низкие температуры приводят к техническим неполадкам, из-за которых автобусы могут остановиться на маршруте.

В Архаринском муниципальном округе в связи с морозами отказались от выезда специалистов в некоторые населённые пункты. В частности, отменяются выезды на территории, где преобладает понижение температур.

- 19 января абота специалистов отдела гигиенического воспитания и консультирования населения в п. Архара отменена. Выезды будут перенесены на более благоприятные погодные условия, - привели пример в ведомстве.

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