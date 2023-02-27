Двое рыбаков погибли в Амурской области накануне праздников

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Двое рыбаков найдены мёртвыми в Амурской области. Тела мужчин 54 и 58 лет обнаружили 22 февраля. Подробности рассказали в следственном управлении по Амурской области.

Погибшие мужчины находились в палатке, установленной около термального источника на реке Бысса в Селемджинском районе. После обнаружения тел Мазановский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку.

- По предварительным данным, мужчины погибли в результате отравления угарным газом от дизельной тепловой пушки, которой отапливалась палатка.

В частности, во время осмотра места происшествия следователи обратили внимание на стойкий запах выхлопных газов. Подтвердить или опровергнуть отравление помогут медицинские судебные экспертизы.