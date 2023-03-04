В Благовещенске полиция ищет жителей, выбросивших собаку с третьего этажа

Щенок после реабилитации. Фото: предоставлено «КП – Благовещенск».

В Благовещенске завели уголовное дело после новости о выброшенной с третьего этажа собаки. Полиция проводит проверку, к расследованию подключилась прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области, сотрудникам полиции сообщили, что в районе дома на Чайковской, 47, прохожие нашли на тротуаре травмированного щенка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут хозяев питомца. Предположительно, раны он получил из-за падения с высоты.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Городская прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Напомним, что эта жестокая история произошла 1 марта. Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» Ирина, которая ухаживает за щенком, его осмотрели ветеринары. Врачи предположили, что перед тем, как выбросить беднягу, его избили. У животного повреждены задние лапы и сломана подъязычная кость.

ПО ТЕМЕ:

В Благовещенске нерадивые хозяева избили своего питомца и выбросили из окна

Соседи пытаются привлечь этих людей к ответственности, но в ответ слышат лишь мат и угрозы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.