В Благовещенске полиция ищет жителей, выбросивших собаку с третьего этажа

Щенок после реабилитации. Фото: предоставлено «КП – Благовещенск».
В Благовещенске завели уголовное дело после новости о выброшенной с третьего этажа собаки. Полиция проводит проверку, к расследованию подключилась прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».
Как рассказали в пресс-службе УМВД по Амурской области, сотрудникам полиции сообщили, что в районе дома на Чайковской, 47, прохожие нашли на тротуаре травмированного щенка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также ищут хозяев питомца. Предположительно, раны он получил из-за падения с высоты.
Уголовное дело завели по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Городская прокуратура взяла расследование уголовного дела под свой контроль.
Напомним, что эта жестокая история произошла 1 марта. Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» Ирина, которая ухаживает за щенком, его осмотрели ветеринары. Врачи предположили, что перед тем, как выбросить беднягу, его избили. У животного повреждены задние лапы и сломана подъязычная кость.
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