Снег и сильный ветер ожидается в Амурской области 6 марта

Информацию предоставили местные метеорологи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Снег и мокрый снег обещают синоптики Амурской области в понедельник, 6 марта. Об этом сообщает пресс-служба Амурского погода-центра. Ветер возьмет направление с запада и северо-запада, усилившись днем до 14 метров в секунду. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Ночью в северной части области температура воздуха -11…-16°С, в центре и на юге региона, а также местами на северо-востоке – до -8°С. Днем ненамного, но теплее: на севере -2…-7°С, местами около -10°С, на юге -2…+3°С, обещают синоптики.

В столице Приамурья – Благовещенске – переменная облачно, преимущественно без осадков. Ночью ветер дул до 10 метров в секунду, направление северо-западное, днем порывы будут достигать 12 метров в секунду. Температура воздуха в городе +2…+4°С.

Отметим, теплая погода приближает пожароопасный сезон. Специалисты уже готовятся к встрече со стихией.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.