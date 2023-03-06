Молодой амурчанин хранил «убойные снаряды» у себя в квартире

Ранее молодой человек был судим за кражу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее судимый за кражу житель Амурской области пойдет под суд за изготовление и хранение гашишного масла. Кроме того, в квартире у 21-летнего парня обнаружена ручная осколочная граната Ф-1. Для каких целей молодой человек хранил дома взрывное устройство – неизвестно, но теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы, сообщает «КП – Благовещенск».

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в октябре 2022 года амурчанин наткнулся на кусты конопли в окрестностях одного из сел области. Он запасливо оборвал верхние части и листья дикоросов и забрал с собой. Получилось почти полкило (441 грамм) каннабиса, то есть марихуаны. Из урожая парень изготовил 28 граммов гашишного масла и хранил дома для личного употребления.

Сотрудники ведомства в ходе обыска изъяли наркотики и обнаружили гранату.

– Биробиджанский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого за совершение кражи 21-летнего жителя Амурской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), – отметили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Архаринский районный суд Амурской области для рассмотрения по существу.

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