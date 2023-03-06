Временные ограничения будут действовать до 30 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Запрет на движение большегрузов введут в Благовещенске и на главной улице поселка Чигири – Центральной. Ограничение будет временным, а коснется оно только некоторых водителей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Проезд для большегрузов, вес которых более десяти тонн, ограничат с 13 марта до 30 апреля 2023 года в селе Чигири. В Благовещенске запрет на движение действует для транспорта от 12 тонн. Постановления уже подписал глава округа Денис Салтыков.

– Временная мера будет введена в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно- климатических условий, – сообщили в администрации Благовещенского округа.

Для крупногабаритной техники организуют проезд с Игнатьевского шоссе через улицу Воронкова до Новотроицкого шоссе. Следует отметить, что ограничения не коснутся транспорта, который осуществляет перевозки пассажиров, животных, лекарств, топлива, продуктов, удобрений, коммунальных отходов, корма, почту и так далее. Кроме того, запрет не распространяется на спецтехнику экстренных служб.

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