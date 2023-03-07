Снег и ветер до 11 метров в секунду ожидается в Амурской области 7 марта

Синоптики обещают, что осадки обрушатся ночью и только на восток региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшой снег ожидается в некоторых частях Амурской области. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр. Подробности в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Синоптики обещают, что осадки обрушатся ночью и только на востоке региона. День пройдет без снега. Ветер возьмет направление с севера и северо-востока до семи метров в секунду, усилившись днем до 11 метров.

Ночью температура воздуха составила -14… -9 °С, а в некоторых районах столбики термометров опустились до -24 °С. Днем на севере также сохранятся минусовые температуры: -11… -6 °С, в остальных районах до 2 °С.

В Благовещенске переменно облачно и преимущественно без осадков. Ночью ветер возьмет направление с запада, днем изменится на восточный до девяти метров в секунду. Температура ночью -9… -7 °С, днем 0… +2 °С.

Как ранее сообщала «КП – Благовещенск», жителям Амурской области стоит готовиться к аномальным снегопадам.

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