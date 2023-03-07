Власти Амурской области рекомендуют водителям не спешить со сменой резины

Непогода обрушится 8 марта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минтранс Амурской области рекомендуют жителям и гостям не менять зимнюю резину на летнюю. На регион надвигается циклон, из-за которого ожидаются серьезные ухудшения погоды. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

Напомним, что 8 и 9 марта на западе и северо-западе области пройдет небольшой и умеренный снегопад. 10 и 11 марта интенсивность осадков начнет увеличиваться, в некоторых районах их количество превысит месячную норму в 1,5-2 раза.

В минтрансе предупредили, что из-за метели на трассах может образоваться наледь и даже после их чистки и обработки сцепление колес не будет таким крепким. Именно поэтому специалисты службы «Дорожный патруль» настоятельно рекомендуют водителям не менять зимнюю резину на летнюю, чтобы избежать аварий.

– Смена резины уж точно не приблизит лето, но может спровоцировать дорожно-транспортные происшествия на федеральных и региональных трассах. Неконтролируемое на гололедице транспортное средство может создать аварийную ситуацию сразу с несколькими авто, в том числе и припаркованными у обочины.

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