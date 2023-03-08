Бурые медведи проснулись из-за аномального тепла в одном из районов Приамурья

Следы медвежьего семейства нашли на юге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бурых медведей разбудила из спячки мартовская погода. Аномальное тепло на юге Амурской области заставило проснуться хищников в Бурейском округе, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Об этом рассказал начальник регионального управления по охране животного мира Алексей Абросимов. Уже замечены следы матери и нескольких медвежат:

– Речь о тех местах, где даже ранней весной у хищника есть шанс найти рыбу или другую еду. Кроме того, многие медведи делают себе припасы с осени. Обычно это туша копытного, которую хищник тщательно прикапывает и присыпает сверху сухой травой. Поскольку «провалами в памяти» медведи не страдают, такой склад нередко помогает им пережить голодные времена.

Одновременно с «южными» косолапыми из спячки выходят барсуки и енотовидные собаки, а вот «северянам» ранее пробуждение пока не грозит. По информации управления областного правительства, здесь хищники проснутся ближе к концу марта.

К слову, в ближайшие выходные циклон вновь принесет Амурской области снегопад. Подробнее – в материале «КП».

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