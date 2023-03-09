Благовещенск. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 9 марта, Амурскую область накроют небольшие и умеренные осадки. Синоптики обещают региону снег, а местами даже и мокрый снег. Об этом сообщает Амурский гидрометцентр. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Благовещенск».

По данным ведомства, ветер возьмет направление с юго-востока, скорость – до восьми метров в секунду, местами ожидается усиление до 14 метров в секунду. Ночью температура воздуха составила -11… -6 °С, в отдельных районах до -18°С. Днем ожидается потепление до ноля градусов, на севере региона -10… -5°С.

В Благовещенске облачно, утром и днем – небольшой снег, местами мокрый. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составила -5… -7°С, днем синоптики обещают около 0 °С.

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