В Приамурье нашли овощи из КНР с большим количеством нитратов

Уровень нитратов в картофеле и моркови превысил 1,5 раза. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приамурье обнаружили превышенный уровень нитратов в картофеле и моркови из Китая. Несоответствия требованиям безопасности зафиксировали специалисты Россельхознадзора 28 февраля 2023 года, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск»

– В результате исследования овощной продукции, поступившей из КНР, специалистами химико-токсикологического отдела Амурского референтного центра Россельхознадзора установлено превышение допустимого уровня нитратов в картофеле и моркови в 1,5 раза, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что нитраты – это соли азотной кислоты, и в небольшом количестве, они не опасны. Они нужны растениям для успешного развития, однако их чрезмерное использование в сельском хозяйстве может привести к тканевой гипоксии и у человека нарушается нормальное дыхание клеток и тканей организма.

Информацию о выявленных нитратах в овощах уже сообщили владельцу, чтобы изъять продукцию из оборота.

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