В Амурской области полицейские повстречали на обочине заблудившуюся шестилетнюю девочку

Ребенок рассказал полицейским, что случилось. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области, примерно на 74-ом километре автодороги Веденовка – Новокиевский Увал – Февральск, сотрудники ГИБДД заметили девочку. Она шла вдоль проезжей части совершенно одна без сопровождения взрослых. Полицейские поговорили с ребенком и выяснили, что же произошло, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Девочка рассказала, что ей шесть лет, она потерялась и не знает, как дойти до дома. Ребенка отвезли в отдел полиции. Специалисты смогли отыскать ее маму, женщина поблагодарила сотрудников полиции и забрала дочь домой. Жизни несовершеннолетней ничего не угрожает.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Благовещенске ищут ушедших из дома подростков. Парень и девушка пропали несколько дней назад, их до сих пор не нашли. Во что был одет юноша– неизвестно. Каких-то примет родные и близкие не озвучили. Особые отличительные черты несовершеннолетней также не сообщили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Благовещенске ищут ушедших из дома подростков

Парень и девушка пропали несколько дней назад (подробнее)

Волонтеры из Благовещенска за несколько часов нашли потерявшегося на детской площадке мальчика

Родители ребенка поблагодарили специалистов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Благовещенск» обязательна.