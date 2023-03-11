Парень домой до сих пор так и не вернулся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поиски 16-летней Алены К., которая пропала в Благовещенске еще 4 марта, завершены. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». Подробности в материале «Комсомольская правда – Благовещенск».

Тревогу забили накануне: в соцсетях появилась информация о пропаже парня и девушки. Примечательно было то, что подростки проживали в одном многоквартирном доме, то есть были соседями. Вот только пропали они с разницей в один день.

Утром 11 марта стало известно, что поиски Алены К. прекратились. На ориентировке появилась долгожданная надпись «Найдена, жива». Подробности волонтеры, как обычно, не озвучивают. Где девушка была все это время – остается только догадываться.

Между тем, второго пропавшего, 17-летнего Алексея Котова, до сих пор так и не нашли. Он ушел из дома 3 марта. Поиски продолжаются. Возможно свет на события прольет уже найденная подруга Алексея.

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