В Благовещенске пропали 13-летняя девочка и 17-летний юноша

Фото: ПСО «Амур»

В Благовещенске пропали несовершеннолетние подростки. Рчь идет о 13-летней Ульяне Кассиной и 17-летний Никита Печерин, в последний раз девочку видели на улице 50-летия Октября (в одном из домов на улице и расположена ее квартира), а юноша пропал с улицы Пионерской, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Исчезнувшая девушка была одета в черно-белую куртку, красные сапоги, ее рост 165 сантиметров, худощавого телосложения. Рост Никиты 165 сантиметров, худощавый, короткая стрижка и темные волосы. Был одет: черная куртка с зелеными вставками, темные брюки, кроссовки бело-красного цвета.

Информацию о розыске ребят подтвердили в пресс-службе УМВД Благовещенска. По предварительной информации от людей, близких к ситуации, подростки могут находиться вдвоем. Сведения о местоположении ребят можно сообщить волонтерам по номеру 8924-040-21-23; или полиции – 102.

Напомним, ранее стало известно о пропаже 34-летнего Дениса К. Мужчина ушел из хирургии с послеоперационными швами.

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