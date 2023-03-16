В Благовещенске закрыли приют для бездомных

Неясно, куда пойдут проживающие в приюте. Фото: НКО «ПокровЪ» Фото: из социальной сети

Амурская общественная организация «Покровъ», которая занималась предоставлением мест для временного размещения бездомных, 16 марта приостановила свою работу. Такое решение принял Благовещенский городской суд. На целый месяц приют в Садовом на улице Юбилейной не сможет размещать нуждающихся.

В социальных сетях организации появилось видео, на котором автор говорит, что 16 марта стало последним днем приюта. В пресс-службе суда объяснили, что такая мера была принята на основании протокола об административном нарушении:

– Причиной стало нарушение на объекте требований пожарной безопасности, которые непосредственно угрожают жизни и здоровью граждан, находящихся там. Эти нарушения несовместимы с пребыванием в здании людей. Ситуация требует незамедлительной реакции, – сообщили в пресс-службе суда.

За ситуацией также следят прокуратура и владелец объекта недвижимости, которым выступает министерство социальной защиты населения Амурской области.

Неясно, куда пойдут проживающие в приюте. Но оставаться там они больше не смогут, исполнение постановления контролируют правоохранительные органы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Благовещенск» писала о том, что проблему бездомных в областной столице руководитель Амурской общественной организации «ПокровЪ» Виталий Михайлов озвучивал неоднократно, в том числе на совещаниях при региональном министерстве социальной защиты.

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