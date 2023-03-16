Сменил условку на строгий режим: любителя езды подшофе осудили в Амурской области

Из суда прямиком в колонию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Желание выпить за рулем привело жителя Благовещенска на скамью подсудимых. Причем уже не в первый раз. И если за прошлое серьезное правонарушение мужчина отделался условным сроком, то сейчас ему придется отвечать по всей строгости закона. Автолюбителя арестовали прямо в зале суда. Подробности в материале «КП-Благовещенск».

Lexus RX300 на шесть с половиной лет остался без водителя. 1,5 года любителю пьяной езды придется провести в колонии строгого режима, а еще пять он просто не имеет права садиться за руль даже после освобождения.

По сообщению пресс-службы Благовещенского городского суда, в прошлом году мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

– Он был приговорен к 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год и лишен права управлять автомобилем на 2 года 10 месяцев за управление машиной в состоянии опьянения (ч.1 ст.264.1 УК РФ). Однако должных выводов для себя не сделал, – отметили в судебной инстанции.

Буквально спустя два месяца мужчину снова потянуло на пьяные приключения за рулем. Сотрудники ДПС остановили кроссовер на улице Пионерская. Медосвидетельствование подтвердило – водитель пьян. С результатом автомобилист согласился, свою вину признал. Однако избежать наказание за повторное пьянство за рулем это не помогло. Суд счел рецидив отекающим обстоятельством и не смотря на наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и близкого родственника-инвалида, приговорили нарушителя к реальному сроку лишения свободы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Благовещенск», еще одного пьяного нарушителя полицейские задержали в Благовещенске на днях. Неоднократно судимый мужчина пытался «уйти» от полицейского преследования и даже протаранил патрульный автомобиль.

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