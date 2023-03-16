Квартиры в новостройках получат 35 детей-сирот в Благовещенске и Бурейском округе

Жильем обеспечат 84 амурчанина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жилье для нескольких десятков детей-сирот в Амурской области будет готово к концу года. Квартиры в новостройках получат 35 жителей этой категории льготников, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск» со ссылкой на региональное правительство.

Большая часть отметит новоселье в столице Амурской области, речь идет о 20 сиротах, такое же количество жителей получили квартиры в декабре минувшего года. Еще 15 амурчан заберут ключи от жилья в новостройках Бурейского муниципального округа. Квартиры отдадут в пользование в четвертом квартале 2023 года.

Из федерального и краевого бюджетов на эти меры направлено более 824 миллионов рублей, напомним, в прошлом году из региональной казны на эти цели ушло 142 миллиона рублей. Обеспечат жильем как минимум 84 жителя Приамурья из числа детей-сирот.

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