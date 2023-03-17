Спасатели и пожарные деблокировали погибшего в ДТП мужчину в Амурской области

Кадр с места аварии. Фото: социальные сети

Спасатели и пожарные из Свободного и Желтоярово Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности деблокировали погибшего в ДТП мужчину из машины. Авария произошла минувшим утром 17 марта, сообщает «Комсомольская правда – Благовещенск».

Как стало известно, автомобиль Mitsubishi Chariot слетел с дороги и опрокинулся, причины пока неизвестны – может, повлиял гололед, а может, водитель был в состоянии опьянения. Все произошло на дороге «Подъезд к Свободному» вблизи федеральной трассы. В службы спасения позвонил проезжающий мимо очевидец, но водитель на момент прибытия сотрудников был мертв. Его деблокировали с помощью спецсредств.

Причину трагической аварии еще предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД. Ранее «КП» писала о водителе, что устроил гонки в Благовещенске: уходил от погони правоохранителей. Осужденный рецидивист был наказан за пьяную езду шесть раз.

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