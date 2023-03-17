Нарушителя запечатлела камера. Фото: mintrans.amurobl.ru.

Серьезное нарушение скоростного режима зафиксировали специалисты «Дорожного патруля» на подъезде к Благовещенску. Гонщик на «Ладе» пронесся мимо камеры со скоростью 181 километр в час, что вдвое превышает допустимый вне населенных пунктов предел.

Заснять нарушение удалось благодаря «Дорожному патрулю», который в этом году получил региональный статус и перешел под управление ГКУ «Амурупрадор». Автомобиль дежурил на 50-ом километре участка «Подъезд к Благовещенску» федеральной трассы «Амур». В ведомстве отмечают, что в этом месяце водитель «Лады» стал рекордсменом по превышению скорости.

– Почему водители, которые «летают» на такой скорости волнуются только о получении штрафа за превышение? Почему они не думают о том, какой опасности подвергают всех участников движения? Вдумайтесь в эти цифры – 181 километр в час! Не справиться с управлением автомобиля на такой скорости, значит, спровоцировать катастрофическую аварию, которая может повлечь смерть людей, – прокомментировал руководитель службы «Дорожный патруль» ГКУ «Амурупрадор» Руслан Гостевский.

Стоит отметить, что из-за большой скорости водители не всегда могут правильно оценить дорожную обстановку и предотвратить ДТП. К тому же сильно увеличивается тормозной путь авто. Ну и естественно, возникает большая вероятность не справиться с управление, что может привести к трагическим последствиям.

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