В Благовещенске пьяный водитель сбил пешехода и попытался уехать с места ДТП

ДТП произошло в в 13:05 в районе Ленина, 76. Фото: Социальные сети

Пьяный водитель сбил пешехода в Благовещенске. Мужчина 1950 года рождения переходил дорогу в положенном месте на зеленый цвет, но это его не спасло, сообщает «КП – Благовещенск».

Как сообщили в УГИБДД, ДТП произошло в в 13:05 в районе Ленина, 76. Водитель 1997 года рождения с признаками опьянения на Toyota Corona Premio заехал на пешеходный переход и наехал на пожилого пешехода.

В полиции также отметили, что после аварии водитель автомобиля попытался скрыться с места аварии, но был задержан. Пешеходу потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу.

Напомним, ранее издание писало о трагедию в Октябрьском районе. В поселке Мухинский ночью Toyota Land Cruiser сбил женщину 1988 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте.

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